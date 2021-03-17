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Снегопады в Карпатах: есть угроза схода лавин

Новина українською → Закарпатская область, Среда 17 марта 2021 09:10
Снегопады в Карпатах: есть угроза схода лавин Фото: Карпаты (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Карпатах значительно ухудшилась. Спасатели предупредили о снегопадах и метелях, а также о риске схода лавин.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как предупреждается, сегодня на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень).

Также сегодня в Карпатах значительный снег (І уровень опасности, желтый).

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +3 до +11 градусов тепла, а ночью в некоторых областях будут заморозки.

Ранее сообщалось, что погода в Украине принесет потепление 22-23 марта. А пока украинцев ждет прохладная, влажная и пасмурная неделя.

Напомним, погода в Украине, по прогнозам синоптиков, начнет меняться в сторону потепления только в апреле.

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