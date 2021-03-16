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Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 06:30
Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло Погода в Украине (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине по предварительным прогнозам синоптиков начнет меняться в сторону потепления только в апреле. А март до самого конца будет стабильно прохладным, в основном пасмурным и влажным.

Таким прогнозом с нами поделились синоптики ресурса Gismeteo.

По данным синоптиков, ближайшее повышение температуры ожидается во вторник, 16 марта. Но на Западе тепла ждать не стоит, здесь наоборот - похолодает и пойдут дожди с мокрым снегом.

Со среды, 17 марта, в стране установится прохладная (+1... +7 градусов), влажная и ветреная погода, а на Западе возможны даже дневные заморозки к выходным. Такая ситуация будет до конца недели.

Впрочем, и следующая неделя - с 21 по 28 марта теплом не побалует - днем +2... +7, ночью - заморозки, и много осадков.

Разве что в последние дни марта - начале апреля температура немного повысится.

А более ощутимого тепла, когда термометры будут стабильно показывать днем +10 и выше, следует ждать уже ближе к середине апреля.

Ниже смотрите прогноз погоды на ближайший месяц для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее теплоСиноптики рассказали, когда в Украину придет весеннее теплоСиноптики рассказали, когда в Украину придет весеннее теплоСиноптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Погода в Украине, прогноз на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что про похолодание на этой неделе рассказали также синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

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