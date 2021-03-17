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Снігопади в Карпатах: є загроза сходження лавин

Новость на русском → Закарпатська область, Середа 17 березня 2021 09:10
Снігопади в Карпатах: є загроза сходження лавин Фото: Карпати (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Карпатах значно погіршилась. Рятувальники попередили про снігопади та хуртовини, а також про ризик сходження лавин.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як попереджається, сьогодні у високогiр'ї Закарпатської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень), а у високогір"ї Івано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень).

Також сьогодні у Карпатах значний сніг (I рівень небезпечності, жовтий).

За прогнозом синоптиків УкрГідрометцентру, сьогодні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від +3 до +11 градусів тепла, а вночі у деяких областях будуть заморозки.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні принесе потепління 22-23 березня. А поки українців чекає прохолодний, вологий і похмурий тиждень.

Нагадаємо, погода в Україні, за прогнозами синоптиків, почне змінюватися в бік потепління тільки в квітні.

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