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Через снігопад в'їзд вантажівок обмежили в Києві і п'яти областях

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 10:45
Через снігопад в'їзд вантажівок обмежили в Києві і п'яти областях Фото: вантажівка (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Через снігопад в Україні в'їзд вантажівок обмежили в Києві й п'яти областях. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Черкаську та Рівненську області.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Cтаном на 10:00 спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Закарпатській та Чернівецькій - невеликий сніг з дощем.

"За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено", - вказано у повідомленні.

Обмеження в'їзду великовагового автотранспорту необхідне, щоб забезпечити ефективну роботу дорожньої снігоприбиральної техніки.

"Київ - з 7:00 11.02.2021 продовжують діяти обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків,
М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка,
Н-08 Бориспіль-Маріуполь)", - сказано у повідомленні.

Крім того, такі обмеження діють:

  • Львівська область - з 08:30 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево - Львів на ділянці Львів-Рогатин (до границі області);
  • Івано-Франківська область - з 08:00 11.02.2021 на а/д Н-09 Мукачево - Львів на ділянці Рогатин-Львів (до границі області);
  • Закарпатська область - з 06:15 11.02.2021, на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали) на а/д М-06 Київ - Чоп;
  • Черкаська область - з 10:00 11.02.2021 на а/д М-05 Київ-Одеса, на а/д Р-01 Київ-Знам’янка, на а/д Н-08 Бориспіль-Запоріжжя (через м. Кременчук) - м. Маріуполь у межах області;
  • Рівненська область - з 11:00 11.02.2021 на а/д М-06 Київ - Чоп - у межах області.

До розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучили близько 1 тис. 600 осіб та 1 тис. 200 од. техніки.

Підрозділи ДСНС з початку негоди допомогли вивільнити зі снігових заметів 550 транспортних засобів (з них 16 карет швидкої та 23 автобуси) та надали допомогу 868 особам.

Нагадаємо, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Зараз в областях країни продовжують йти снігопади різної інтенсивності.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві введено оперативне становище для транспорту через снігопади.

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