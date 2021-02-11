ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ограничения для фур после Киева ввели и на Закарпатье

Новина українською → Украина, Четверг 11 февраля 2021 09:42
Ограничения для фур после Киева ввели и на Закарпатье Фото: Грузовик на заснеженной дороге (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

С утра 11 февраля действует ограничение движения тяжеловесного автотранспорта на въезд в Киев и на автодороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

В частности, ограничения на въезд в города ввели на следующих автодорогах:

  • М-01 Киев-Чернигов
  • М-03 Киев-Харьков
  • М-05 Киев-Одесса
  • М-06 Киев-Чоп
  • М-07 Киев-Ковель
  • Н-01 Киев-Знаменка
  • Н-08 Борисполь-Мариуполь

С 6:15 11 февраля введено ограничение движения фур на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области.

"Полицейские призывают водителей без необходимости не садиться за руль", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве введено оперативное положение для транспорта из-за снегопадов.

Столичные спасатели на въездах в Киев развернули 8 теплопунктов для водителей. Также на Дарницком и Южном железнодорожных вокзалах установили палатки круглосуточных пунктов обогрева.

Из-за ухудшения погоды в Киеве закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев
NEWS
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок