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Нацполиция предупреждает водителей об осложнениях на дорогах

Новости » Общество    12.12.2018 - 11:36
Нацполиция предупреждает водителей об осложнениях на дорогах
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

На дорогах семи областей Украины сегодня снегопады и гололед

В связи с сильными снегопадами в Украине в среду, 12 декабря, Национальная полиция предупреждает водителей об осложнениях на дорогах семи областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В частности, сегодня ожидается осложнение погодных условий в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.

"Сегодня на дорогах страны непогода, гололед, налипание мокрого снега", - отметили в Нацполиции и дали несколько советов для тех, кто будет сегодня в дороги.

Сначала водителям стоит проверить техническое состояние своего автомобиля и не садиться за руль, если машина еще не "переобута". Также стоит придерживаться безопасной скорости, особенно на мостах, спусках и переходах. Также нужно не забывать о пешеходах и включать фары.

Нацполиция предупреждает водителей об осложнениях на дорогах

Напомним, в Киеве водителей призывают не выезжать на личных автомобилях в течение среды и четверга, 12-13 декабря, поскольку синоптики прогнозируют в столице снегопад и метель. Также просят не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Добавим, что синоптики 12-13 декабря прогнрозують осложнения погодных условий в Украине. В частности, 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях прогнозируют сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см.

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