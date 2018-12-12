Через снігопад у двох областях України обмежено рух вантажівок

Ілюстративне фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Рух вантажівок обмежено у Житомирській та Київській областях

Через снігопад сьогодні, 12 грудня 2018 року, у двох областях України обмежено рух вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як зазначається, 12 грудня на дорогах майже усієї країни спостерігається ожеледиця та налипання мокрого снігу. Наразі тимчасово обмежено рух вантажного та великогабаритного транспорту у Житомирській та Київській області, а також місті Києві.

Так, з 15:00 у Київській та Житомирській областях обмежено рух вантажівок на автодорогах М-01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), М-03 (Київ - Харків - Довжанський), М-05 (Київ - Одеса), М-06 (Київ-Чоп) М-07 (Київ - Ковель - Ягодин), у напрямку Києва.

Крім того, з 16:00 обмежено рух вантажного та великогабаритного транспорту у Києві.

Фото: ситуація на дорогах країни (прес-служба Нацполіції)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві через снігопад заборонять в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 16:00 12 грудня. Також повідомлялося, що у Києві сьогодні, 12 грудня 2018 року, через снігопад громадський транспорт курсує не за графіком.