ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Через снігопад у двох областях України обмежено рух вантажівок

Новини » Інфраструктура    12.12.2018 - 18:58
Через снігопад у двох областях України обмежено рух вантажівок
Ілюстративне фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Рух вантажівок обмежено у Житомирській та Київській областях

Через снігопад сьогодні, 12 грудня 2018 року, у двох областях України обмежено рух вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як зазначається, 12 грудня на дорогах майже усієї країни спостерігається ожеледиця та налипання мокрого снігу. Наразі тимчасово обмежено рух вантажного та великогабаритного транспорту у Житомирській та Київській області, а також місті Києві. 

Так, з 15:00 у Київській та Житомирській областях обмежено рух вантажівок на автодорогах М-01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), М-03 (Київ - Харків - Довжанський), М-05 (Київ - Одеса), М-06 (Київ-Чоп) М-07 (Київ - Ковель - Ягодин), у напрямку Києва.

Крім того, з 16:00 обмежено рух вантажного та великогабаритного транспорту у Києві.

Через снігопад у двох областях України обмежено рух вантажівок

Фото: ситуація на дорогах країни (прес-служба Нацполіції)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві через снігопад заборонять в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 16:00 12 грудня. Також повідомлялося, що у Києві сьогодні, 12 грудня 2018 року, через снігопад громадський транспорт курсує не за графіком.

 

В'їзд вантажівок до Києва можуть обмежити через снігопад, - КМДА Нацполіція попереджає водіїв про ускладення на дорогах
Новини України полицияограничение движенияСнігопад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся