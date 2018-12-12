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В Киеве из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику

Новости » Инфраструктура    12.12.2018 - 17:39
В Киеве из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику
Иллюстративное фото (facebook.com/kievavtodor)

В Киеве с 14:00 ведено оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев

В Киеве сегодня, 12 декабря 2018 года, из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, наземный общественный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения графика движения с 14:00.

"С 14:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопада с 16:00 и до улучшения погодных условий въезд грузовиков в Киев ограничен.

Как сообщалось, в Киеве завтра, 13 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица, киевлян просят не пользоваться собственными авто.

По данным синоптиков, в Украине завтра, 13 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. Так, небольшой снег ожидается в западных, ночью и в большинстве северных и центральных областях - умеренный снег. Вместе с тем, на Приазовье и на крайнем востоке Украины днем существенных осадков не ожидается.

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