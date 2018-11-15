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Снегопад в Украине: МВД опубликовало карту самых опасных дорог госзначения

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 11:34
Снегопад в Украине: МВД опубликовало карту самых опасных дорог госзначения
Фото: снег в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

В МВД призвали граждан учитывать дорожную обстановку при выборе маршрута

Министерство внутренних дел (МВД) в связи со снегопадом опубликовало карту самых опасных дорог государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД в соцсети Twitter.

Снегопад в Украине: МВД опубликовало карту самых опасных дорог госзначения

В ведомстве отметили, что наиболее заснеженными после вчерашнего снегопада оказались дороги в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

Снегопад в Украине: МВД опубликовало карту самых опасных дорог госзначения

"Состояние покрытия на трассах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях заснеженное, в большинстве западных и северных областей - мокрое", - говорится в сообщении.

В министерстве призвали граждан учитывать дорожную обстановку при выборе маршрута.

Напомним, в "Укравтодоре" по состоянию на 9:00 сообщали, что осадки в виде небольшого снега зафиксированы в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях. Высота снежного покрова до 6 см. В западных областях местами небольшой дождь.

РБК-Украина также писало, что в Украине за сутки, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В результате ДТП пострадали 96 человек, а 11 погибли.

Добавим также, что в Киеве сегодня утром, 15 ноября, ожидался мокрый снег и гололедица на дорогах.

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