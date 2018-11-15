Снігопад в Україні: МВС опублікувало карту найбільш небезпечних доріг держзначення

Фото: сніг у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

У МВС закликали громадян враховувати дорожню обстановку під час вибору маршруту

Міністерство внутрішніх справ (МВС) у зв'язку зі снігопадом опублікувало карту найбільш небезпечних доріг державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МВС у соцмережі Twitter.

У відомстві зазначили, що найбільш засніженими після вчорашнього снігопаду виявилися дороги у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

"Стан покриття на трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжений, у більшості західних та північних областей – мокрий", - сказано у повідомленні.

У міністерстві закликали громадян враховувати дорожню обстановку під час вибору маршруту.

Нагадаємо, в "Укравтодорі" станом на 9:00 повідомляли, що опади у вигляді невеликого снігу зафіксовано у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській і Миколаївській областях. Висота снігового покриву до 6 см. У західних областях місцями невеликий дощ.

РБК-Україна також писало, що в Україні за добу, 14 листопада, відбулося 1358 дорожньо-транспортних пригод (ДТП). У результаті ДТП постраждали 96 осіб, а 11 загинули.

Додамо також, що в Києві сьогодні вранці, 15 листопада, очікувався мокрий сніг і ожеледиця на дорогах.