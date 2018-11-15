В Киеве ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Видимость на дорогах составляет 200-500 м

В Киеве сегодня утром, 15 ноября, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что 15 ноября по состоянию на 7:00 в Киеве без осадков. Наблюдается туман, видимость 200-500 м.

Синоптики предупреждают о возможном мокром снеге и гололедице на дорогах. Днем осадков не ожидается.

"На дорогах местами гололедица, поэтому советуем вам быть внимательными и осторожными!", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за сутки в результате снегопада зафиксировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсировал с отклонением от расписания. В Киевской области в связи с ухудшением погодных условий за пять часов произошло до сотни дорожно-транспортных происшествий.