Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, - Укравтодор

Фото: снегопад (РБК-Украина, Виталий Носач)

Небольшой снег зафиксирован в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях

В "Укравтодоре" сообщили о состоянии проезда на автодорогах государственного значения по состоянию на 9:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что осадки в виде небольшого снега зафиксированы в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях. Высота снежного покрова до 6 см. В западных областях местами небольшой дождь.

Ночью местами возникала гололедица в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

В "Укравтодоре" отмечают, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях заснеженное. В большинстве западных и северных областях - мокрое". - говорится в сообщении.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействована 281 единица техники и 458 рабочих, в дежурном режиме - 377 единиц техники и 610 рабочих.

Напомним, в Украине за сутки, 14 ноября, произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий.