Снегопад по всей Украине и легкое потепление: погода на завтра
Фото: погода в Украине 28 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 28 января, по всей Украине будут ожидаться осадки в виде снега. Однако, в некоторых регионах температура воздуха будет теплее, чем вчера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В течение целого дня во всех регионах Украины будет ожидаться снег. Температура воздуха составит:
- на западе днем от 0 до +2, а ночью - от 0 до +1;
- на севере днем от 0 до -2, а ночью - от -1 до 5;
- на востоке днем от -1 до +1, а ночью - от -7 до -9;
- на юге днем от +1 до +3, а ночью - от -1 до -3;
- в центре днем от 0 до +2, а ночью - от -1 до -3.
Фото: погода в Украине 28 января (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня погода, как и в других регионах будет ожидаться снег. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до +2, а ночью - от -1 до +1.
Фото: погода в Украине 28 января (meteo.gov.ua)