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Снігопад по усій Україні та легке потепління: погода на завтра

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Четвер 27 січня 2022 20:00
Снігопад по усій Україні та легке потепління: погода на завтра Фото: погода в Україні 28 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 28 січня, по усій Україні очікуватимуться опади у вигляді снігу. Однак, в деяких регіонах температура повітря буде теплішою, ніж вчора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в усіх регіонах України очікуватиметься сніг. Температура повітря складатиме:

  • на заході вдень від 0 до +2, а вночі - від 0 до +1;
  • на півночі вдень від 0 до -2, а вночі - від -1 до 5;
  • на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -7 до -9;
  • на півдні вдень від +1 до +3, а вночі - від -1 до -3;
  • у центрі вдень від 0 до +2, а вночі - від -1 до -3.

Снігопад по усій Україні та легке потепління: погода на завтра

Фото: погода в Україні 28 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня погода, як і в інших регіонах очікуватиметься сніг. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +2, а вночі - від -1 до +1.

Снігопад по усій Україні та легке потепління: погода на завтра

Фото: погода в Україні 28 січня (meteo.gov.ua)

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