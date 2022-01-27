Снігопад по усій Україні та легке потепління: погода на завтра
Фото: погода в Україні 28 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 28 січня, по усій Україні очікуватимуться опади у вигляді снігу. Однак, в деяких регіонах температура повітря буде теплішою, ніж вчора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня в усіх регіонах України очікуватиметься сніг. Температура повітря складатиме:
- на заході вдень від 0 до +2, а вночі - від 0 до +1;
- на півночі вдень від 0 до -2, а вночі - від -1 до 5;
- на сході вдень від -1 до +1, а вночі - від -7 до -9;
- на півдні вдень від +1 до +3, а вночі - від -1 до -3;
- у центрі вдень від 0 до +2, а вночі - від -1 до -3.
Фото: погода в Україні 28 січня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня погода, як і в інших регіонах очікуватиметься сніг. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до +2, а вночі - від -1 до +1.
Фото: погода в Україні 28 січня (meteo.gov.ua)