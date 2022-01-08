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Снег на западе и до +5 днем: погода на сегодня

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Суббота 08 января 2022 07:00
Снег на западе и до +5 днем: погода на сегодня Фото: в Украине сегодня преимущественно без осадков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Погода в Украине сегодня, 8 января 2022 года, будет преимущественно сухой. Осадки ожидаются только на западе и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины местами выпадет снег, без осадков в Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях. Днем от -1 до +2, ночью от -4 до -9.

На севере сухо и малооблачно, днем от -2 до +2, ночью от -5 до -8. На востоке днем от 0 до -3, ночью от -7 до -13. В центральной части днем от -1 до +1, ночью от -5 до -8.

На юге страны днем -1 до +4, ночью от -3 до -7, в Одесской области ожидаются дожди. В Крыму днем до +5.

Снег на западе и до +5 днем: погода на сегодня

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице Украины днем сегодня без осадков, днем от 0 до +2, ночью от -6 до -8. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Снег на западе и до +5 днем: погода на сегодня

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды на все рождественские выходные.

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