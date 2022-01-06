ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снег, дожди и мороз до -15: прогноз погоды на рождественские выходные

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 18:56
Снег, дожди и мороз до -15: прогноз погоды на рождественские выходные Фото: прогноз погоды на рождественские выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На рождественские выходные - 7, 8, 9 января - в Украине ожидается холодная погода. Местами возможен снег, дожди, а на дорогах гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Следующие двое суток, как прогнозируют синоптики, существенных осадков не будет. Завтра ночью в большинстве западных и восточных областей, а 8 января днем в Карпатском регионе возможен небольшой снег.

В воскресенье, 9 января, в большинстве областей Украины ожидается снег, а на юге с дождем. Местами возможны гололед, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах, а также повышение температуры на 2-5 градусов.

Температура воздуха 7 января будет колебаться от -3 до +3, ночью на западе прогнозируют до -6. В субботу термометры покажут -4...-11 градусов ночью, днем от -5 до +1, а в Карпатах прогнозируют -10...-15 мороза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Силовики стреляют по безоружным, много задержанных: какая ситуация в Алматы
Силовики стреляют по безоружным, много задержанных: какая ситуация в Алматы
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане