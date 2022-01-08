ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сніг на заході і до +5 вдень: погода на сьогодні

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 07:00
Сніг на заході і до +5 вдень: погода на сьогодні Фото: в Україні сьогодні переважно без опадів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Погода в Україні сьогодні, 8 січня 2022 року, буде переважно сухою. Опади очікуються тільки на заході та півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України місцями випаде сніг, без опадів у Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях. Вдень від -1 до +2, вночі від -4 до -9.

На півночі сухо і малохмарно, вдень від -2 до +2, вночі від -5 до -8. На сході вдень від 0 до -3, вночі від -7 до -13. У центральній частині вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -8.

На півдні країни вдень -1 до + 4, вночі від -3 до -7, в Одеській області очікуються дощі. У Криму вдень до +5.

Сніг на заході і до +5 вдень: погода на сьогодні

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці України вдень сьогодні без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -6 до -8. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду.

Сніг на заході і до +5 вдень: погода на сьогодні

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди на всі різдвяні вихідні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані