Снег, туман и дождь: водителей предупредили об ухудшении погоды

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 18 декабря, в большинстве областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Дорожники предупредили о снеге, дожде и туманах.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Как сообщается, снег выпадает в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской, Черниговской и Черкасской областях, где в ночное время суток выпало до 2 см снега. В западных и центральных областях ожидаются туманы. В Одесской, Ровенской, Сумской областях будет идти дождь.

В ведомстве отмечают, что на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, округленных участков и тому подобное. В областях проводят снегоочистительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу погода в Украине будет пасмурной, а температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +5, однако ночью преимущественно на всей территории страны ожидаются заморозки.

Также РБК-Украина писало, что синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 18 декабря из-за сильного тумана.