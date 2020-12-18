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Сніг, туман та дощ: водіїв попередили про погіршення погоди

Україна, П'ятниця 18 грудня 2020 09:30
Сніг, туман та дощ: водіїв попередили про погіршення погоди
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 18 грудня, у більшості областях України очікується погіршення погодних умов. Дорожники попередили про сніг, дощ та тумани.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як повідомляється, сніг випадає у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Чернігівській та Черкаській областях, де за нічний час доби випало до 2 см снігу. У західних та центральних областях очікуються тумани. У Одеській, Рівненській, Сумській областях буде йти дощ.

У відомстві зазначають, що на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. В областях проводять снігоочисні роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п'ятницю погода в Україні буде похмурою, а температура повітря у деяких регіонах підніметься до +5, однак вночі переважно на всій території країни очікуються заморозки.

Також РБК-Україна писало, що синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 18 грудня через сильний туман.

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