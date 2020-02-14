Снег и существенное потепление: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходные

Погода в Украине на выходные резко изменится, в субботу будет холодно, а в воскресенье существенно потеплеет. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз на 15 февраля

В субботу погода в Украине остается прохладной. В частности, в западных областях, кроме Закарпатской и Винницкой областей, снег с дождем, днем +2+5, а ночью -1+2. В центре страны тоже снег с дождем, днем +3+5, а ночью -1+1. Впрочем, в Полтавской и Кировоградской областях будет переменная облачность и без осадков.

На севере страны будет идти снег с дождем, днем +2+5, а ночью 0-2, а на востоке страны без осадков, днем -1+4, а ночью -3-6. В южных областях тепло, днем +6+8, а ночью -1+3.

Синоптики прогнозируют, что в Киеве в субботу будет снег с дождем. Днем +3+5, а ночью -1+1.

Прогноз на 16 февраля

В воскресенье в Украину идет потепление, во всех областях переменная облачность, без осадков. На западе страны днем температура воздуха поднимется до +8, а ночью -1+1. В северных областях днем +2+5, а ночью -1+2.

Центра страны тоже теплый, днем +6+8, а ночью -1+1. В восточных областях прохладно, днем +2+3, а ночью -3-7. На юге страны днем +5+8, а ночью -1-3.

По данным синоптиков, в Киеве в субботу переменная облачность. Днем +6+8, а ночью -1+1.

Напомним, сегодня погода в Украине ухудшится, дожди со снегом.

Вчера из-за снежной погоды в Карпатах и сильного ветра спасатели просили туристов воздержаться от подъема в горы.