Сніг та суттєве потепління: синоптики попередили про різку зміну погоди на вихідні

Погода в Україні на вихідні різко зміниться, у суботу буде холодно, а в неділю суттєво потепліє. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на 15 лютого

У суботу погода в України лишається прохолодною. Зокрема, у західних областях, крім Закарпатської та Вінницької областей, сніг з дощем, вдень +2+5, а вночі -1+2. У центрі країни теж сніг з дощем, вдень +3+5, а вночі -1+1. Втім, у Полтавській та Кіровоградській областях буде мінлива хмарність і без опадів.

На півночі країни йтиме сніг з дощем, вдень +2+5, а вночі 0-2, а на сході країни без опадів, вдень -1+4, а вночі -3-6. У південних областях тепло, вдень +6+8, а вночі -1+3.

Синоптики прогнозують, що у Києві у суботу буде сніг з дощем. Вдень +3+5, а вночі -1+1.

Прогноз на 16 лютого

У неділю в Україну йде потепління, у всіх областях мінлива хмарність, без опадів. На заході країни вдень температура повітря підніметься до +8, а вночі -1+1. У північних областях вдень +2+5, а вночі -1+2.

Центра країни теж теплий, вдень +6+8, а вночі -1+1. У східних областях прохолодно, вдень +2+3, а вночі -3-7. На півдні країни вдень +5+8, а вночі -1-3.

За даними синоптиків, у Києві у суботу мінлива хмарність. Вдень +6+8, а вночі -1+1.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні погіршиться, дощі зі снігом.

Вчора через сніжну погоду в Карпатах і сильний вітер рятувальники просили туристів утриматися від підйому в гори.