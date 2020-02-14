Потепление до +8: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге страны днем +6+8, а ночью -1-3

Погода в Украине 14 февраля ухудшится, дожди со снегом, но потепление до +8. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе страны сегодня дожди со снегом, днем +2+5, а ночью -1-3. В северных областях облачно, +2+5, а ночью -1-4. В центральных областях сегодня переменная облачность, днем +4+6, а ночью -1-3.

В восточных областях без осадков, днем +1+3, а ночью -1-4. На юге страны днем +6+8, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице облачно, днем +3+5, а ночью -1-3.

Напомним, погода в Украине в течение ближайшей недели значительно улучшится - скоро в страну придет спокойная, умеренно теплая погода без осадков. Но в ближайшие дни синоптическая ситуация все еще будет оставаться не особенно комфортной.