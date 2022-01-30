Снег и похолодание: синоптики дали прогноз на следующую неделю

Рабочая неделя в Украине начнется со снегопадов, а закончится похолоданием. Уже в пятницу местами температура опустится до 12 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 31 января, температура днем составит -1...+1 градус. На юге страны столбики термометров покажут +2...+5, а на востоке - 0...+2.

Во всех областях, кроме южных, синоптики обещают снег.

Во вторник, 1 февраля, погода существенно не поменяется. Однако снег прекратится в большинстве областей, будет солнечно. Осадки обещают лишь на западе. А в Одесской области прогнозируют дождь.

В среду, 2 февраля, мокрая погода снова вернется в Украину - в западных регионах будет снег, в восточных и южных обещают снег с дождем. В центральных и северных областях сухо и солнечно.

Температура днем будет колебаться от небольшого мороза до нескольких градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут -2...-6 градусов за Цельсием.

В четверг, 3 февраля, на всей территории страны будет облачно. Осадки в виде мокрого снега пройдут лишь в Луганской, Донецкой, Херсонской областях и в Крыму.

Днем температура будет -1...-3 градуса, а ночью -1...-5, местами опустится до -8 градусов.

В пятницу, 4 февраля, осадки прекратятся во всех регионах. На смену им придут ночные морозы. Будет облачно, без прояснений.

Днем столбики термометров покажут -1...-7, а ночью будет -3...-8 градусов. Местами температура упадет до 10-12 мороза.