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Снег и похолодание: синоптики дали прогноз на следующую неделю

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Украина, Воскресенье 30 января 2022 17:26
Снег и похолодание: синоптики дали прогноз на следующую неделю Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на следующую неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Рабочая неделя в Украине начнется со снегопадов, а закончится похолоданием. Уже в пятницу местами температура опустится до 12 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 31 января, температура днем составит -1...+1 градус. На юге страны столбики термометров покажут +2...+5, а на востоке - 0...+2.

Во всех областях, кроме южных, синоптики обещают снег.

Снег и похолодание: синоптики дали прогноз на следующую неделю

Во вторник, 1 февраля, погода существенно не поменяется. Однако снег прекратится в большинстве областей, будет солнечно. Осадки обещают лишь на западе. А в Одесской области прогнозируют дождь.

Снег и похолодание: синоптики дали прогноз на следующую неделю

В среду, 2 февраля, мокрая погода снова вернется в Украину - в западных регионах будет снег, в восточных и южных обещают снег с дождем. В центральных и северных областях сухо и солнечно.

Температура днем будет колебаться от небольшого мороза до нескольких градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут -2...-6 градусов за Цельсием.

Снег и похолодание: синоптики дали прогноз на следующую неделю

В четверг, 3 февраля, на всей территории страны будет облачно. Осадки в виде мокрого снега пройдут лишь в Луганской, Донецкой, Херсонской областях и в Крыму.

Днем температура будет -1...-3 градуса, а ночью -1...-5, местами опустится до -8 градусов.

Снег и похолодание: синоптики дали прогноз на следующую неделю

В пятницу, 4 февраля, осадки прекратятся во всех регионах. На смену им придут ночные морозы. Будет облачно, без прояснений.

Днем столбики термометров покажут -1...-7, а ночью будет -3...-8 градусов. Местами температура упадет до 10-12 мороза.

Снег и похолодание: синоптики дали прогноз на следующую неделю

Напомним, в Украине 31 января ожидаются шквалы, метели и гололедица. Из-за чего возможны нарушения движения транспорта.

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