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Сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на наступний тиждень

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Україна, Неділя 30 січня 2022 17:26
Сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на наступний тиждень Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на наступний тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Робочий тиждень в Україні розпочнеться зі снігопадів, а закінчиться похолоданням. Вже у п'ятницю місцями температура опуститься до 12 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 31 січня, температура вдень становитиме -1...+1 градус. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть +2…+5, а на сході – 0…+2.

У всіх областях, окрім південних, синоптики обіцяють сніг.

Сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на наступний тиждень

У вівторок, 1 лютого, погода суттєво не зміниться. Проте сніг припиниться у більшості областей, буде сонячно. Опади обіцяють лише на заході. А на Одещині прогнозують дощ.

Сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на наступний тиждень

У середу, 2 лютого, мокра погода знову повернеться до України - у західних регіонах буде сніг, у східних та південних обіцяють сніг із дощем. У центральних та північних областях сухо та сонячно.

Температура вдень коливатиметься від невеликого морозу до декількох градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть -2...-6 градусів за Цельсієм.

Сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на наступний тиждень

У четвер, 3 лютого, по всій території країни буде хмарно. Опади у вигляді мокрого снігу пройдуть лише у Луганській, Донецькій, Херсонській областях та у Криму.

Вдень температура буде -1...-3 градуси, а вночі -1...-5, місцями опуститься до -8 градусів.

Сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на наступний тиждень

У п'ятницю, 4 лютого, опади припиняться у всіх регіонах. На зміну їм прийдуть нічні морози. Буде хмарно, без хмар.

Вдень стовпчики термометрів покажуть -1...-7, а вночі -3...-8 градусів. Місцями температура впаде до 10-12 морозу.

Сніг та похолодання: синоптики дали прогноз на наступний тиждень

Нагадаємо, в Україні 31 січня очікуються шквали, хуртовини та ожеледиця. Внаслідок чого можливі порушення руху транспорту.

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