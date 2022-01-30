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Метели и гололедица. Из-за непогоды возможны нарушения движения транспорта: когда именно

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Украина, Воскресенье 30 января 2022 09:22
Метели и гололедица. Из-за непогоды возможны нарушения движения транспорта: когда именно Фото: в Украине возможны нарушения движения транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине 30 и 31 января ожидаются шквалы, метели и гололедица. Из-за чего возможны нарушения движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, сегодня и завтра в Украине прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах страны гололедица.

Кроме этого, сегодня в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях значительный снег (I уровень опасности желтый).

В Киеве и области 30-31 января порывы ветра 15-20 м / с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, сегодня, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в Украине сегодня из-за непогоды без света остались 63 населенных пункта в трех областях.

Напомним, погода в Украине сегодня будет преимущественно снежной. На юге местами ожидается мокрый снег.

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