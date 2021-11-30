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Снег в первый день зимы: прогноз погоды на завтра

Автор: Сергей Пышкин

В среду, 1 декабря, в Украине ожидается снег в западных и северных регионах. Тем временем температура на юге будет достигать + 8 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

Днем 1 декабря, в западных и северных регионах ожидается снег. На остальной территории Украины будет солнечно. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от 0 до +4, а ночью - от 0 до -2;
  • на севере днем от 0 до + 3, а ночью - от -2 до -4;
  • на востоке днем от 0 до +2, а ночью - от -2 до -4;
  • на юге днем от +4 до +8, а ночью - от 0 до -3;
  • в центре днем от +0 до +3, а ночью - от -1 до -3.

Фото: в Украине 1 декабря ожидается снег за западе (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице во вторник ожидается также снег. Днем воздух прогреется от 0 до +3. Температура ночью составит от -1 до -4.

Фото: в Украине 1 декабря ожидается снег за западе (meteo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в ночь на 1 декабря в Киеве грузовикам могут ограничить въезд в город.

Также ожидается, что в тот же день ряд областей в стране заметет снегом.

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