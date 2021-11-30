Снег в первый день зимы: прогноз погоды на завтра

В среду, 1 декабря, в Украине ожидается снег в западных и северных регионах. Тем временем температура на юге будет достигать + 8 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В столице во вторник ожидается также снег. Днем воздух прогреется от 0 до +3. Температура ночью составит от -1 до -4.

Днем 1 декабря, в западных и северных регионах ожидается снег. На остальной территории Украины будет солнечно. Температура воздуха составит:

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в ночь на 1 декабря в Киеве грузовикам могут ограничить въезд в город.

Также ожидается, что в тот же день ряд областей в стране заметет снегом.