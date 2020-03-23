Снег, морозы и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях сегодня снег

Погода в Украине 23 марта ухудшится, в западных областях снег и по всей территории низкая температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня снег, днем 0+4, ночью -4-6. На севере сухо, днем +2+4, ночью -4-6. В центральных областях переменная облачность, днем -3-6, а ночью -3-6.

На востоке страны днем +2+4, ночью -1-4. А в южных областях днем +3+6, а ночью +1+4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня солнечно и сухо, днем 0+2, а ночью -4-6.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину возвращаюсь снег и заморозки. Синоптики предупреждали, что погода ухудшится в воскресенье, 22 марта. На дорогах, кроме юга, местами прогнозировали гололед.

РБК-Украина писало, что на выходных в Украине существенно похолодало. Температура воздуха ночью опустилась до -1...-6 градусов, днем похолодало до -2...+3. В Украине прогнозируют осадки в виде дождя и небольшого снега.