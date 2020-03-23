ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Снег, морозы и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     23.03.2020 - 08:18
Снег, морозы и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях сегодня снег

Погода в Украине 23 марта ухудшится, в западных областях снег и по всей территории низкая температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня снег, днем 0+4, ночью -4-6. На севере сухо, днем +2+4, ночью -4-6. В центральных областях переменная облачность, днем -3-6, а ночью -3-6.

Снег, морозы и похолодание: прогноз погоды на сегодня

На востоке страны днем +2+4, ночью -1-4. А в южных областях днем +3+6, а ночью +1+4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня солнечно и сухо, днем 0+2, а ночью -4-6.

Снег, морозы и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину возвращаюсь снег и заморозки. Синоптики предупреждали, что погода ухудшится в воскресенье, 22 марта. На дорогах, кроме юга, местами прогнозировали гололед.

РБК-Украина писало, что на выходных в Украине существенно похолодало. Температура воздуха ночью опустилась до -1...-6 градусов, днем похолодало до -2...+3. В Украине прогнозируют осадки в виде дождя и небольшого снега.

Снег, дождь и резкое похолодание: прогноз погоды на сегодня Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины Погодапрогноз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь