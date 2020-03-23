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Сніг, морози та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 08:18
Сніг, морози та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях сьогодні сніг

Погода в Україні 23 березня погіршиться, у західних областях сніг і по всій території низька температура повітря. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сніг, вдень 0+4, вночі -4-6. На півночі сухо, вдень +2+4, вночі -4-6. У центральних областях мінлива хмарність, вдень -3-6, а вночі -3-6.

Сніг, морози та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

На сході країни вдень +2+4, вночі -1-4. А у південних областях вдень +3+6, а вночі +1+4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сонячно та сухо, вдень 0+2, а вночі -4-6.

Сніг, морози та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну повертаюся сніг та заморозки. Синоптики попереджали, що погода погіршиться у неділю, 22 березня. На дорогах, крім півдня, місцями прогнозували ожеледицю.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних в Україні суттєво похолодало. Температура повітря вночі опуститилась до -1...-6 градусів, вдень похолодало до -2...+3. В Україні прогнозують опади у вигляді дощу і невеликого снігу.

Сніг, дощ та різке похолодання: прогноз погоди на сьогодні Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні
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