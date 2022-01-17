Снег и морозы накануне Крещения: погода на завтра

Завтра, 18 января, во всех регионах, кроме южных - ожидается снег. Температура воздуха накануне Крещения будет низкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня на западе, востоке и севере будет ожидаться снег. В то же время по всей Украине будет облачно:
Фото: погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -2 до -4, а ночью - от -4 до -6.
Фото: погода в Украине 18 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о адреса локаций, которые обустроили в Киеве для крещения.