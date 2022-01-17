Сніг та морози напередодні Водохреща: погода на завтра

Завтра, 18 січня, в усіх регіонах, окрім південних - очікується сніг. Температура повітря напередодні Водохреща буде низькою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня на заході, сході й півночі очікуватиметься сніг. Водночас по усій Україні буде хмарно:
Фото: погода в Україні 18 січня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді снігу. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -2 до -4, а вночі - від -4 до -6.
Фото: погода в Україні 18 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про адреси локацій, які облаштували у Києві для Водохреща.