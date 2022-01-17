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Сніг та морози напередодні Водохреща: погода на завтра

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 18 січня, в усіх регіонах, окрім південних - очікується сніг. Температура повітря напередодні Водохреща буде низькою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня на заході, сході й півночі очікуватиметься сніг. Водночас по усій Україні буде хмарно:

  • на заході вдень від 0 до -2, а вночі - від -2 до -6;
  • на півночі вдень від -2 до -4, а вночі - від -4 до -6;
  • на сході вдень від -1 до +3, а вночі - від -1 до -4;
  • на півдні вдень від -1 до+1, а вночі - від -1 до -3;
  • у центрі вдень від -1 до -3, а вночі - від -3 до -6.

Фото: погода в Україні 18 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікуються опади у вигляді снігу. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -2 до -4, а вночі - від -4 до -6.

Фото: погода в Україні 18 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про адреси локацій, які облаштували у Києві для Водохреща.

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