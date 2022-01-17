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В Киеве обустроили локации для празднования Крещения: список адресов

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Понедельник 17 января 2022 18:12
В Киеве обустроили локации для празднования Крещения: список адресов Фото: в Киеве обустроили локации для празднования Крещения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве подготовили локации для празднования Крещения. Всего было обустроено 15 зон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

На каждой из локаций с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Адреса локаций для празднования:

  • зона отдыха "Детская", Днепровский район, г. Днепр, Венецианский остров;
  • "Венеция", Днепровский район, г. Днепр, остров Долобецкий;
  • "Наталка", Оболонский район, затока Наталка, ул. Приречная;
  • "Наталка 2" (парк);
  • "Галерная", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
  • "Предмостная слободка", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
  • "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;
  • "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
  • Троещина, Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;
  • "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд № 8 на р. Горенка;
  • "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, вул. Приозерна;
  • "Центральная", Днепровский район, г. Днепр, остров Труханов;
  • Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский;
  • "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;
  • "Черторой", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.
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