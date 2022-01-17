В Киеве обустроили локации для празднования Крещения: список адресов
Фото: в Киеве обустроили локации для празднования Крещения (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве подготовили локации для празднования Крещения. Всего было обустроено 15 зон.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
На каждой из локаций с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.
Адреса локаций для празднования:
- зона отдыха "Детская", Днепровский район, г. Днепр, Венецианский остров;
- "Венеция", Днепровский район, г. Днепр, остров Долобецкий;
- "Наталка", Оболонский район, затока Наталка, ул. Приречная;
- "Наталка 2" (парк);
- "Галерная", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
- "Предмостная слободка", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
- "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;
- "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
- Троещина, Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;
- "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд № 8 на р. Горенка;
- "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, вул. Приозерна;
- "Центральная", Днепровский район, г. Днепр, остров Труханов;
- Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский;
- "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;
- "Черторой", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.