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Снег и гололедица: погода в Украине продолжает ухудшаться

Автор: РБК-Украина

Утром 9 февраля в большинстве областей Украины продолжает идти небольшой снег. Синоптики прогнозируют на сегодня морозную и снежную погоду.

Об этом сообщает прес-служба ДСНС.

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В частности, по состоянию на 07:00 9 февраля, наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и г. Киев; в Закарпатской и Херсонской областях – небольшой дождь, в Полтавской - мокрый снег с дождем.

“9 февраля в большинстве областей снег; температура 0-5° мороза. В центральных областях днем небольшие осадки, температура днем 0-5° тепла. На Закарпатье и в южных областях утром мокрый снег и дождь, температура днем 6-11° тепла”, - говорится в сообщении.

На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/сек.

На Киевщине днем ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек. Температура днем 2-4° мороза.

Напомним, "Укрзализныця" призвала украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Там сообщили, чтоЮ несмотря на непогоду, ни один рейс пассажирского поезда не отменен и не перенесен.

Также сообщалось, что в Украине развернуто почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.

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