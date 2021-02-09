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Сніг та ожеледиця: погода в Україні продовжує погіршуватись

Автор: РБК-Україна

Вранці 9 лютого в більшості областей України продовжує йти невеликий сніг. Синоптики прогнозують на сьогодні морозну та сніжну погоду.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Зокрема, станом на 07:00 9 лютого, спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях та м. Київ; у Закарпатській та Херсонській областях – невеликий дощ, у Полтавській - мокрий сніг з дощем.

“9 лютого у більшості областей сніг; температура 0-5° морозу. В центральних областях вдень невеликі опади; температура вдень 0-5° тепла. На Закарпатті та у південних областях вранці мокрий сніг та дощ; температура вдень 6-11° тепла”, - йдеться в повідомленні.

На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

На Київщині вдень очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 2-4° морозу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" закликала українців обирати для подорожей цього тижня поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жодний рейс пасажирського потягу не скасовано і не перенесено.

Також повідомлялось, що в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.

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