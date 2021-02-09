Сніг та ожеледиця: погода в Україні продовжує погіршуватись

Зокрема, станом на 07:00 9 лютого, спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях та м. Київ; у Закарпатській та Херсонській областях – невеликий дощ, у Полтавській - мокрий сніг з дощем.

“9 лютого у більшості областей сніг; температура 0-5° морозу. В центральних областях вдень невеликі опади; температура вдень 0-5° тепла. На Закарпатті та у південних областях вранці мокрий сніг та дощ; температура вдень 6-11° тепла”, - йдеться в повідомленні.

На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

На Київщині вдень очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 2-4° морозу.