ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снег, дожди и до +7 днем: какая погода будет завтра

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 20:00
Снег, дожди и до +7 днем: какая погода будет завтра Фото: в Украине завтра местами мокрый снег с дождем (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Погода в Украине завтра, 8 февраля 2022 года, будет преимущественно дождливо. Теплее всего будет на юге, где столбики термометров поднимутся до +7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины снег с дождем ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях, в остальных регионах без осадков. Днем от 0 до +5, ночью от -2 до +2.

На севере без осадков, мокрый снег с дождем местами только в Сумской области, днем от -1 до +2, ночью от -1 до +2. На востоке дожди, днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2.

В центре осадки только в Полтавской и Днепропетровских областях, днем от 0 до +4, ночью от 0 до +4. На юге дожди, днем от +3 до +7, ночью от +3 до +5.

Снег, дожди и до +7 днем: какая погода будет завтра

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра пасмурно, без осадков. Днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Снег, дожди и до +7 днем: какая погода будет завтра

Фото: погода в Киеве


Напомним, ранее сообщалось, что завтра мощная циклоническая система принесет в Украину штормовой ветер и осадки.

Также РБК-Украина писало, сколько продержится плюсовая температура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка