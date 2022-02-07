Снег, дожди и до +7 днем: какая погода будет завтра
Погода в Украине завтра, 8 февраля 2022 года, будет преимущественно дождливо. Теплее всего будет на юге, где столбики термометров поднимутся до +7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
Погода в регионах
На западе Украины снег с дождем ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях, в остальных регионах без осадков. Днем от 0 до +5, ночью от -2 до +2.
На севере без осадков, мокрый снег с дождем местами только в Сумской области, днем от -1 до +2, ночью от -1 до +2. На востоке дожди, днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2.
В центре осадки только в Полтавской и Днепропетровских областях, днем от 0 до +4, ночью от 0 до +4. На юге дожди, днем от +3 до +7, ночью от +3 до +5.
Фото: погода в регионах
Погода в Киеве
В столице завтра пасмурно, без осадков. Днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Фото: погода в Киеве
Напомним, ранее сообщалось, что завтра мощная циклоническая система принесет в Украину штормовой ветер и осадки.
Также РБК-Украина писало, сколько продержится плюсовая температура.