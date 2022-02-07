Снег, дожди и до +7 днем: какая погода будет завтра

Погода в Украине завтра, 8 февраля 2022 года, будет преимущественно дождливо. Теплее всего будет на юге, где столбики термометров поднимутся до +7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

Погода в регионах

На западе Украины снег с дождем ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях, в остальных регионах без осадков. Днем от 0 до +5, ночью от -2 до +2.

На севере без осадков, мокрый снег с дождем местами только в Сумской области, днем от -1 до +2, ночью от -1 до +2. На востоке дожди, днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2.

В центре осадки только в Полтавской и Днепропетровских областях, днем от 0 до +4, ночью от 0 до +4. На юге дожди, днем от +3 до +7, ночью от +3 до +5.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра пасмурно, без осадков. Днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве



