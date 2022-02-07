Сніг, дощі і до +7 вдень: яка погода буде завтра

Погода в Україні завтра, 8 лютого 2022 року, буде переважно дощовою. Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр .

Погода в регіонах

На заході України сніг з дощем очікується в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях, в інших регіонах без опадів. Вдень від 0 до +5, вночі від -2 до +2.

На півночі без опадів, мокрий сніг з дощем місцями тільки в Сумській області, вдень від -1 до +2, вночі від -1 до +2. На сході дощі, вдень від +2 до +4, вночі від 0 до +2.

У центрі опади тільки в Полтавській та Дніпропетровських областях, вдень від 0 до +4, вночі від 0 до +4. На півдні дощі, вдень від +3 до +7, вночі від +3 до +5.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці завтра похмуро, без опадів. Вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві