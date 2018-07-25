РФ использует договор о сотрудничестве в Азовском море для давления на Украину , - ГПСУ

Формально РФ имеет право осматривать украинские судна в Азовском море, что является пердметом экономического давления

Российская Федерация (РФ) использует договор о сотрудничестве в бассейне Азовского моря как средство давления на Украину. Об этом сегодня, 25 июля 2018, во время пресс-конференции: "Гибридная блокада Азовского моря: текущее состояние, возможные сценарии и способы противодействия" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Азовское море согласно договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2004 года, является нормой внутреннего пользования. То есть, согласно этого договора и Украина, и Россия могут свободно использовать бассейн Азовского моря.

"Договор действительно действует и поэтому формально российская сторона может осматривать суда, но мы прекрасно понимаем, что в данном случае этот механизм используется, как юридическое и экономическое давление на Украину", - сказал Слободян.

При этом, он подчеркнул, что Госпогранслужба продолжает тщательно отслеживать ситуацию в водах Азовского моря. Отмечается, что Россия изменила алгоритм действий.

"Мы сейчас отслеживаем ситуацию, что РФ изменила алгоритм действий... Не без изменения тактики действий Украины. Мы стараемся более решительно оказывать защиту украинским морякам, которые рыбачат в бассейне Азовского моря", - добавил спикер.

Напомним, как сообщало РБК-Украина сегодня ранее, пять катеров Российской Федерации выходят на патрулирование в Азовском море. С украинской стороны также получается п'пять катеров.

Госпогранслужбе Также стало известно, что Россия начала задерживать иностранные суда, которые идут в украинские порты через Керченский пролив. Иногда время такой задержки иностранных судов составляет до трех суток.