В СНБО заявили, что Россия может использовать в Украине зарин

Специалисты из InformNapalm сообщили о возможном применении российскими оккупантами зарина в тех украинских городах, где они не могут прорвать оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Сообщается, что каждый день появляется все больше подтверждений намерений РФ применить отравляющие вещества против Украины.
"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (с военной целью его применяют как боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.
Также опубликовали факты разведки InformNapalm:
Кроме того, российская пропаганда распространяет фейк об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.
Ранее мы сообщали, что РФ распространяет фейк о якобы содержании российских специалистов на Ровенской АЭС.
Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты распространяют фейк, что Запорожье не принимает беженцев, и надо ехать в РФ.
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