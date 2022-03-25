В СНБО заявили, что Россия может использовать в Украине зарин

Сообщается, что каждый день появляется все больше подтверждений намерений РФ применить отравляющие вещества против Украины.

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (с военной целью его применяют как боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.

Также опубликовали факты разведки InformNapalm:

17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфорорганических соединений);

20 марта командный состав ВС РФ получил ампулы с атропином (антидот при хімотруєннях).

Кроме того, российская пропаганда распространяет фейк об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.