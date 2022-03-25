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В РНБО заявили, що Росія може використати в Україні зарин

РФ хоче використати в Україні зарин (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

Спеціалісти з InformNapalm повідомили про можливе застосування російськими окупантами зарину у тих українських містах, де вони не можуть прорвати оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Повідомляється, що кожного дня з'являється дедалі більше підтверджень намірів РФ застосувати отруйні речовини проти України.

"Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", - йдеться в повідомленні.

Також опублікували факти розвідки InformNapalm:

  • 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфорорганічних сполук);
  • 20 березня командний склад ЗС РФ отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях).

Окрім того, російська пропаганда поширює фейк про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.

Раніше ми повідомляли, що РФ поширює фейк про нібито утримання російських спеціалістів на Рівненській АЕС.

Також ми писали, що у Маріуполі окупанти поширюють фейк, що Запоріжжя не приймає біженців, і треба їхати у РФ.

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