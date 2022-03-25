В РНБО заявили, що Росія може використати в Україні зарин

Повідомляється, що кожного дня з'являється дедалі більше підтверджень намірів РФ застосувати отруйні речовини проти України.

"Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", - йдеться в повідомленні.

Також опублікували факти розвідки InformNapalm:

17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфорорганічних сполук);

20 березня командний склад ЗС РФ отримав ампули з атропіном (антидот при хімотруєннях).

Окрім того, російська пропаганда поширює фейк про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.