В РНБО заявили, що Росія може використати в Україні зарин

Спеціалісти з InformNapalm повідомили про можливе застосування російськими окупантами зарину у тих українських містах, де вони не можуть прорвати оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Повідомляється, що кожного дня з'являється дедалі більше підтверджень намірів РФ застосувати отруйні речовини проти України.
"Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину (з військовою метою його застосовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії) у тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону", - йдеться в повідомленні.
Також опублікували факти розвідки InformNapalm:
Окрім того, російська пропаганда поширює фейк про "американські біолабораторії в Україні" та "витік патогенів" звідти.
Раніше ми повідомляли, що РФ поширює фейк про нібито утримання російських спеціалістів на Рівненській АЕС.
Також ми писали, що у Маріуполі окупанти поширюють фейк, що Запоріжжя не приймає біженців, і треба їхати у РФ.
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