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РФ распространяет фейк о якобы удержании российских специалистов на Ровенской АЭС

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Четверг 24 марта 2022 17:23
РФ распространяет фейк о якобы удержании российских специалистов на Ровенской АЭС Фото: Ровенская АЭС (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Представительство РФ в МАГАТЭ распространило информацию о якобы удержании Украиной российских специалистов на Ровенской АЭС. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Фейковое сообщение российского представительства без проверки разместило МАГАТЭ. В нем говорится о якобы силовом удержании российских атомщиков на Ровенской АЭС.

"Никаких специалистов-атомщиков из России на РАЭС не было и пока нет. Зато были четыре вооруженных охранников из РФ, которые сопровождали груз - элементы ядерного топлива, что было поставлено на РАЭС еще до начала военной агрессии", - говорится в сообщении.

Согласно контракту российские охранники с начала войны до момента разгрузки и передачи груза были на станции. Сегодня ядерное топливо полностью разгрузили. После завершения этих работ охранники покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, которые обеспечивают их безопасность и передачу российской стороне.

В Энергоатоме обратили внимание, что на Запорожской АЭС до сих пор находятся 11 сотрудников Росатома. Они попали на станцию незаконно вместе с оккупантами.

Напомним, в России распространили фейк о якобы взятии города Изюм в Харьковской области.

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