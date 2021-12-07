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СНБО завершил работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 17:11
СНБО завершил работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины Фото: в СНБО завершили разработку проекта Стратегии морской безопасности Украины (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Межведомственная рабочая группа завершила работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины. Документ представлен 7 декабря на заседании аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В ходе заседания аппарата СНБО Данилов заявил, что ситуация в сфере морской безопасности требует неотложных решений. "Принятие Стратегии морской безопасности, дальнейшие слаженные действия всех ветвей власти и негосударственного сектора по ее реализации будут способствовать существенным положительным изменениям в экономике и оборонной сфере, улучшению ситуации безопасности во всем Черноморском регионе", - добавил он.

Отмечается, что Стратегия разработана на основе современного опыта ведущих морских государств мира, позиций ученых по морскому праву. Кроме того, в документе учтены предложения органов власти, общественных экспертов и бизнес-ассоциаций.

Стратегия морской безопасности Украины включает в себя:

  • механизм ее реализации, координации и контроля;
  • конкретные количественные и качественные показатели.

Возложить ответственность за ее выполнение предлагается на кабинет министров Украины.

Одна из главных целей Стратегии - превращение Украины в активного морского игрока на международной арене.

В проекте Стратегии отмечена агрессивная политика России в Черноморском регионе. Среди главных угроз в документе указана недостаточная эффективность субъектов обеспечения морской безопасности и слабый уровень внутригосударственной координации, упадок морской индустрии и внутреннего водного транспорта.

Напомним, в начале сентября в аппарате СНБО прошло заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины.

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