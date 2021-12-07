СНБО завершил работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины

Межведомственная рабочая группа завершила работу над проектом Стратегии морской безопасности Украины. Документ представлен 7 декабря на заседании аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает РБК-Украина , со ссылкой на пресс-службу СНБО .

В ходе заседания аппарата СНБО Данилов заявил, что ситуация в сфере морской безопасности требует неотложных решений. "Принятие Стратегии морской безопасности, дальнейшие слаженные действия всех ветвей власти и негосударственного сектора по ее реализации будут способствовать существенным положительным изменениям в экономике и оборонной сфере, улучшению ситуации безопасности во всем Черноморском регионе", - добавил он.

Отмечается, что Стратегия разработана на основе современного опыта ведущих морских государств мира, позиций ученых по морскому праву. Кроме того, в документе учтены предложения органов власти, общественных экспертов и бизнес-ассоциаций.

Стратегия морской безопасности Украины включает в себя:

механизм ее реализации, координации и контроля;

конкретные количественные и качественные показатели.

Возложить ответственность за ее выполнение предлагается на кабинет министров Украины.

Одна из главных целей Стратегии - превращение Украины в активного морского игрока на международной арене.

В проекте Стратегии отмечена агрессивная политика России в Черноморском регионе. Среди главных угроз в документе указана недостаточная эффективность субъектов обеспечения морской безопасности и слабый уровень внутригосударственной координации, упадок морской индустрии и внутреннего водного транспорта.