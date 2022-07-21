ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СНБО запустил систему отслеживания поставок западных вооружений в Украину

Новина українською →
Киев, Четверг 21 июля 2022 16:47
СНБО запустил систему отслеживания поставок западных вооружений в Украину Фото: информационная система "СОТА" (rnbo.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместе с Министерством обороны запустил новый модуль информационно-аналитической системы "СОТА" для отслеживания поставок западных вооружений.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Данная система позволит контролировать поставки вооружений и будет отображать их статус, например, готовность к отгрузке, доставку или получение ВСУ. Также предусмотрена возможность расчета поставок боеприпасов и мониторинга выполнения планов.

"Система абсолютно закрыта. К ней имеет доступ только военно-политическая верхушка нашего государства. Однако благодаря ей мы знаем, что ни одна пуля из поставок никуда не исчезла", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Модуль интегрирован с порталом системы "СОТА" для отслеживания ситуации на линии боевых действий, мониторинга размещения сил противника, ракетных ударов и так далее.

Отметим, информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны "СОТА" работает с big data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников.

Отметим, ранее Верховная рада создала комиссию для мониторинга получения и использования вооружений и другой материально-технической помощи от западных партнеров.

Напомним, в прошлом году на базе системы "СОТА" реализовали онлайн-карту использования недр Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Война России против Украины
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен