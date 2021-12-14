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Украинцы смогут посмотреть, кому принадлежат недра. СНБО запустил онлайн-карту

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 19:01
Украинцы смогут посмотреть, кому принадлежат недра. СНБО запустил онлайн-карту Фото: РНБО запустил онлайн-карту недр Украины (rnbo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 14 декабря презентовал онлайн-карту использования недр Украины. С ее помощью украинцы могут, в частности, узнать, кому принадлежат добывающие компании, срок действия разрешений, начисляемую ренту и ее уплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов во вторник (14 декабря - ред.) в Офисе президента Украины представил систему мониторинга пользования недрами в рамках информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основу системы мониторинга недр составляет ГИС-портал. На нем представлена и автоматически обновляется информация:

  • о спецразрешениях на пользование недрами;
  • конечных владельцев и учредителей компаний, которые являются владельцами спецразрешений;
  • условиях выдачи и истории изменения статусов, территорий, где расположены недра;
  • добыче за последний год и за все время действия разрешения;
  • месторождениях полезных ископаемых, скважинах нефти и газа;
  • начисленной рентной плате на спецразрешение и ее уплата.

Онлайн-карта недр Украины находится по ссылке.

Украинцы смогут посмотреть, кому принадлежат недра. СНБО запустил онлайн-карту

Фото: система онлайн-мониторинга за украинскими недрами (скриншот minerals.rnbo.gov.ua)

Напомним, в середине сентября СНБО поручил СБУ проверить законность получения разрешений компаний нефтегазовой промышленности.

Отметим, в июне президент Украины Владимир Зеленский поручил провести недр страны.

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