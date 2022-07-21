ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РНБО запустила систему відстеження поставок західних озброєнь до України

Новость на русском →
Київ, Четвер 21 липня 2022 16:47
РНБО запустила систему відстеження поставок західних озброєнь до України Фото: інформаційна система "СОТА" (rnbo.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) разом з Міністерством оборони запустив новий модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" для відстеження поставок західних озброєнь.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Дана система дозволить контролювати поставки озброєнь і буде відображати їх статус, наприклад, готовність до відвантаження, доставку або отримання ЗСУ. Також передбачена можливість розрахунку поставок боєприпасів і моніторингу виконання планів.

"Система абсолютно закрита. До неї має доступ тільки військово-політична верхівка нашої держави. Однак завдяки ній ми знаємо, що жодна куля з поставок нікуди не зникла", - відзначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Модуль інтегровано з порталом системи "СОТА" для відстеження ситуації на лінії бойових дій, моніторингу розміщення сил противника, ракетних ударів і так далі.

Зазначимо, інформаційно-аналітична система Головного ситуаційного центру країни "СОТА" працює з big data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел.

Зазначимо, раніше Верховна рада створила комісію для моніторингу отримання та використання озброєнь та іншої матеріально-технічної допомоги від західних партнерів.

Нагадаємо, минулого року на базі системи "СОТА" реалізовали онлайн-карту використання надр України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Війна Росії проти України
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень