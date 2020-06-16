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В РНБО виявили коронавірус: Данілов здав тест

Новини » Коронавірус     16.06.2020 - 22:32
В РНБО виявили коронавірус: Данілов здав тест
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Співробітники апарату РНБО вже здали тести на COVID-19

У співробітника апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО) виявили коронавірус. У зв'язку з цим частину апарату РНБО перейшла на онлайн-режим роботи.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він повідомив, що вже здав тест на COVID-19, хоча і не контактував з інфікованим співробітником.

"Так, дійсно коронавірусом захворів один працівник апарату РНБО. Епідрозслідування вже розпочато і воно продовжується. Я з ним не контактував. Але я здав тест на коронавірус. Результатів ще немає. Можливо, вони будуть ближче до ранку", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що на особливий режим роботи переходить лише той підрозділ, де працював інфікований співробітник.

"Весь апарат - 160 людина не може піти з роботи через одну людину. Люди з якими він контактував, вони зараз на цьому эпидрасследовании. У них окреме приміщення тому і окрема ситуація. Ми таку інформацію, що весь РНБО на особливому режимі не давали ніколи", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, минулого тижня коронавірусом захворіла дружина президента Володимира Зеленського Олена, при цьому сам президент і їх діти показали негативний результат на COVID-19.

Сьогодні, 16 червня, Олену Зеленську госпіталізували в київську лікарню, у неї двостороння полисегментарная пневмонія середнього ступеня тяжкості.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України РНБОКоронавірус
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