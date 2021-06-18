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СНБО ввел санкции против против 12 представителей криминалитета

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 18 июня приняло решение ввести санкции против еще 12 представителей криминального сообщества. Также СНБО проверит трех человек, которые ранее попали в санкционные списки воров в законе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния" - написал глава государства в Telegram-канале, комментируя итоги заседания СНБО.

"Наводим порядок! Хороших выходных!" - пожелал в конце Зеленский.

Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".

Отметим, лица, попавшие под санкции СНБО, начали подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно по меньшей мере о 12 исках от имени "криминальных авторитетов".

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Владимир ЗеленскийСНБОСанкции