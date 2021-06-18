РНБО ввела санкції проти проти 12 представників криміналітету

Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 18 червня прийняла рішення ввести санкції проти ще 12 представників кримінальної спільноти. Також РНБО перевірить трьох осіб, які раніше потрапили до санкційних списків злодіїв у законі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Прийнято рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу" - написав глава держави в Telegram-каналі, коментуючи підсумки засідання РНБО.
"Наводимо порядок! Гарних вихідних!"- побажав наприкінці Зеленський.
Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі".
Зазначимо, особи, які потрапили під санкції РНБО, почали подавати до суду на президента Володимира Зеленського. Вже відомо щонайменше про 12 позовів від імені "кримінальних авторитетів".