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РНБО ввела санкції проти проти 12 представників криміналітету

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 18 червня прийняла рішення ввести санкції проти ще 12 представників кримінальної спільноти. Також РНБО перевірить трьох осіб, які раніше потрапили до санкційних списків злодіїв у законі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Прийнято рішення про введення санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу" - написав глава держави в Telegram-каналі, коментуючи підсумки засідання РНБО.

"Наводимо порядок! Гарних вихідних!"- побажав наприкінці Зеленський.

Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі".

Зазначимо, особи, які потрапили під санкції РНБО, почали подавати до суду на президента Володимира Зеленського. Вже відомо щонайменше про 12 позовів від імені "кримінальних авторитетів".

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Володимир ЗеленськийРНБОСанкції