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СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности

Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании утвердил стратегию развития кибербезопасности. Стратегию одобрили на пять лет.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге.

"На заседании СНБО была одобрена стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа и актуальность они на высшем уровне. от аудита сегодняшней ситуации от понимания нам надо делать, чтобы наша страна стала передовой страной в мире по киберзащите", - заявил он.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что Украина хочет усилить сотрудничество по кибербезопасности со странами Балтии из-за российской агрессии.

Кроме того, ранее Национальный центр кибербезопасности при СНБО завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

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Новости Украины СНБОкибербезопасность