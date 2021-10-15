Очередное заседание СНБО пройдет сегодня: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сегодняшнее заседание пройдет в Киеве.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.
Где и когда соберется СНБО
Как сообщили накануне в пресс-службе, секретарю СНБО Алексею Данилову поручили организовать заседание в Офисе президента. Начало запланировано на 16:00.
Также в пресс-службе добавили, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Что могут рассмотреть на заседании
На данный момент нет информации о повестке сегодняшнего заседания СНБО. Но на прошлой неделе Данилов говорил, что на ближайшей встрече планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр Украины.
"Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду. Вторая ситуация будет связана с недрами", - отметил он.
Также на заседании могут рассматривать лицензии офшорных компаний, а также принять решение "о ситуации по ворам в законе".