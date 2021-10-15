ru ua
Пт, 15 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Очередное заседание СНБО пройдет сегодня: что известно

Новина українською →
Киев, Пятница 15 октября 2021 09:17
Очередное заседание СНБО пройдет сегодня: что известно Фото: заседание СНБО пройдет в Киеве (facebook.com/rnbou)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сегодняшнее заседание пройдет в Киеве.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Где и когда соберется СНБО

Как сообщили накануне в пресс-службе, секретарю СНБО Алексею Данилову поручили организовать заседание в Офисе президента. Начало запланировано на 16:00.

Также в пресс-службе добавили, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Что могут рассмотреть на заседании

На данный момент нет информации о повестке сегодняшнего заседания СНБО. Но на прошлой неделе Данилов говорил, что на ближайшей встрече планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр Украины.

"Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду. Вторая ситуация будет связана с недрами", - отметил он.

Также на заседании могут рассматривать лицензии офшорных компаний, а также принять решение "о ситуации по ворам в законе".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО
NEWS
В Украине выявили еще более 13 600 случаев коронавируса
В Украине выявили еще более 13 600 случаев коронавируса
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине