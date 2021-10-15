Очередное заседание СНБО пройдет сегодня: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сегодняшнее заседание пройдет в Киеве.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Где и когда соберется СНБО

Как сообщили накануне в пресс-службе, секретарю СНБО Алексею Данилову поручили организовать заседание в Офисе президента. Начало запланировано на 16:00.

Также в пресс-службе добавили, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Что могут рассмотреть на заседании

На данный момент нет информации о повестке сегодняшнего заседания СНБО. Но на прошлой неделе Данилов говорил, что на ближайшей встрече планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр Украины.

"Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду. Вторая ситуация будет связана с недрами", - отметил он.

Также на заседании могут рассматривать лицензии офшорных компаний, а также принять решение "о ситуации по ворам в законе".