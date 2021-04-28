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СНБО по территориальной обороне может пройти через несколько недель, - ОП

Автор: РБК-Украина

Заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) по вопросам территориальной обороны может пройти через несколько недель. Накануне его инициировал президент Владимир Зеленский.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, вчера в Херсонской области президент разговаривал с руководством областей, которые выходят к Азовскому и Черному морям, а также с правоохранительными органами этих регионов.

"Мы проговорили то, как обезопаситься, чтобы Украина в любом случае была в безопасности и понимала, как сотрудничают правоохранительные органы, военные и территориальная оборона. Поэтому после этого совещания было инициировано заседание СНБО по этому поводу. Я думаю, что оно пройдет через несколько недель, поскольку на этом совещании раздали задания главам областей, секретарю СНБО, Офису президента", - отметил Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский поручил организовать новое заседание СНБО, но ни сроки, ни темы этого заседания неизвестны. Обычно Совет национальной безопасности и обороны собирается по пятницам.

По итогам одного из последних заседаний Зеленский ввел в действие санкции против почти 100 компаний.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОоборона