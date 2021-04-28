СНБО по территориальной обороне может пройти через несколько недель, - ОП

Заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) по вопросам территориальной обороны может пройти через несколько недель. Накануне его инициировал президент Владимир Зеленский.

По его словам, вчера в Херсонской области президент разговаривал с руководством областей, которые выходят к Азовскому и Черному морям, а также с правоохранительными органами этих регионов.

"Мы проговорили то, как обезопаситься, чтобы Украина в любом случае была в безопасности и понимала, как сотрудничают правоохранительные органы, военные и территориальная оборона. Поэтому после этого совещания было инициировано заседание СНБО по этому поводу. Я думаю, что оно пройдет через несколько недель, поскольку на этом совещании раздали задания главам областей, секретарю СНБО, Офису президента", - отметил Тимошенко.