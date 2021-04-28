RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

РНБО щодо територіальної оборони може пройти через кілька тижнів, - ОП

Автор: РБК-Україна

Засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони) з питань територіальної оборони може пройти за кілька тижнів. Напередодні його ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, вчора в Херсонській області президент розмовляв з керівництвом областей, які виходять до Азовського і Чорного морів, а також з правоохоронними органами цих регіонів.

"Ми проговорили те, як убезпечитися, щоб Україна в будь-якому випадку була в безпеці і розуміла, як співпрацюють правоохоронні органи, військові і територіальна оборона. Тому після цієї наради було ініційовано засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно пройде через кілька тижнів, оскільки на цій нараді роздали завдання головам областей, секретарю РНБО, Офісу президента", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський доручив організувати нове засідання РНБО, але ані терміни, ані теми цього засідання невідомі. Зазвичай Рада національної безпеки і оборони збирається по п'ятницях.

За підсумками одного з останніх засідань Зеленський ввів у дію санкції проти майже 100 компаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийРНБОоборона