РНБО щодо територіальної оборони може пройти через кілька тижнів, - ОП

Засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони) з питань територіальної оборони може пройти за кілька тижнів. Напередодні його ініціював президент Володимир Зеленський.

За його словами, вчора в Херсонській області президент розмовляв з керівництвом областей, які виходять до Азовського і Чорного морів, а також з правоохоронними органами цих регіонів.

"Ми проговорили те, як убезпечитися, щоб Україна в будь-якому випадку була в безпеці і розуміла, як співпрацюють правоохоронні органи, військові і територіальна оборона. Тому після цієї наради було ініційовано засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно пройде через кілька тижнів, оскільки на цій нараді роздали завдання головам областей, секретарю РНБО, Офісу президента", - зазначив Тимошенко.